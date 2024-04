Finalmente, Matías Zaldivia alista el resto de su carrera vestido de azul, el central renovó hasta 2026 con Universidad de Chile en algo que era un grito a voces que era algo, que el club, debía hacer.

Los hinchas al menos quedaron contentos y el propio jugador, también, quien definitivamente dejó atrás su pasado en Colo Colo al punto de ser el segundo capitán del plantel que dirige Gustavo Álvarez.

Sin embargo, no todos están tranquilos con la situación o al menos, el cómo el club llevó a cabo el proceso en su forma de anunciarlo con bombos y platillos a todo la parcialidad estudiantil.

Fue el caso de Horacio Rivas, quien en conversación con BOLAVIP CHILE dejó de manifiesta su postura. Y comenzó señalando que hay momentos y momentos para anunciar estas situaciones.

“Creo que esta es una decisión del club, ellos terminan resolviendo, pero siempre lo he dicho, los tiempos cuando están determinados creo que hay que respetarlos y siempre he creído que hay momentos que se deben esperar”, señaló Rivas.

Rivas: “El momento es de tranquilidad, no había para qué…”

Siguiendo en su idea, el recordado Carepato se asusta por aquellos jugadores que también deben renovar y aún no se logra llegar a acuerdos y que probablemente, sientan que no se mide con la misma vara.

“No hay que hacer aspaviento porque yo me pregunto ¿Qué va a pasar con los que no serán renovado? ¿Qué pasará con los que están al lado de Zaldivia? Ahora, la situación es diferente, están punteros y remover esto por detalles, pueden hacer reventar la burbuja y hacer ver todo mal”, afirmó Rivas.

Además, agrega otro aspecto y es que todo esto no debió hacerse con tanto alarde comunicacional. “Si se quería hacer esto, creo que había que hacerlo de forma silenciosa, no era necesario hacerlo tan público. Zaldivia tenía contrato hasta fin de año y tenía que jugar igual y más encima lo hace muy bien”, argumentó el ex defensor.

El ex jugador cerró diciendo que “quiero que se entienda la situación; si no fue oportuno en momentos críticos, en este momento en que hay tranquilidad en el club, de mi parte, yo lo hubiese hecho de forma más silenciosa”, concluyó Rivas.

¿Cuándo es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Por la décima fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Universidad de Chile visitará a Huachipato, actual campeón, en el Estadio CAP Acero. El duelo, se jugará el domingo 28 de abril a las 15 horas.