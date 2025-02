Universidad de Chile prepara su debut ante Ñublense en el torneo de Primera División 2025. El cuadro azul afina los últimos detalles de la mano de Gustavo Álvarez en el Centro Deportivo Azul.

El DT ya tiene un bosquejo del once inicial, el que incluye una potente sorpresa: Lucas Di Yorio no asoma como titular. A pesar de arribar como flamante incorporación, el atacante no figura desde el arranque.

¿La razón? Por el momento, Nicolás Guerra se está quedando con ese lugar. Ante su importante pretemporada e irrupción en La Roja ante Panamá, el formado en casa sacó ventaja en la formación estelar (Rodrigo Contreras está suspendido).

En la antesala de los certámenes oficiales, anotó ante Audax Italiano y Godoy Cruz, para después convertir oficialmente ante Deportes Recoleta por Copa Chile. Con la camiseta azul, ya acumula tres goles en 2025.

A ello hay que agregarle su mencionada jornada de ensueño representando a Chile. Convirtió un triplete ante la selección centroamericana, lo que aplaudido por sus compañeros al interior del camarín.

El oriundo de Maipú está encendido y así lo demuestra con sus seis goles en tan solo dos meses de temporada. ¿Seguirá dicha senda en una de las campañas más importantes del club en los últimos años? Está por verse.

A pesar de que su titularidad no está ratificada, su primera prueba será ante Ñublense. Contra su antiguo equipo, Nicolás Guerra tendrá la misión de, por qué no, ganarse una inesperada oportunidad en el equipo estelar.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente compromiso de los azules será ante Ñublense por el torneo de Primera División. Se disputará el sábado 15 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.