Universidad de Chile continúa con una teleserie de proporciones en el mercado de fichajes 2026. ¿Qué pasó? El conjunto laico trabaja a toda máquina para asegurar a Juan Martín Lucero.

El experimentado goleador es la principal carta para la ofensiva azul, pero aún falta lo más importante: su firma. A la espera de que tal pacto se cierre, un antiguo funcionario de Fortaleza contó la firme sobre la situación.

Luego de dejar el cargo de director de fútbol de dicho elenco en los últimos días, Sérgio Papellin conversó con Rádio Verdinha FM 92.5 y reveló qué quiere el jugador pretendido por Universidad de Chile.

En primera instancia, aseguró que el ‘9’ rechazó una oferta e indicó: “El acuerdo implicaba cederlo al Coritiba para esta temporada, ya que le quedan dos años de contrato. Yo no lo renové. Ya tiene 34 años. Él no quería ir a Coritiba“.

Luego, agregó: “Solo quería ir a un club que le ofreciera un contrato de dos años. Cumples el contrato allí este año y, el año que viene, si el Coritiba no te quiere retener, vuelves a Fortaleza para completar el segundo año”.

Juan Martín Lucero está en la mira de Universidad de Chile. (Imagen: Fortaleza)

Atención, Universidad de Chile: el deseo de Juan Martín Lucero

Luego, el otrora dirigente de Fortaleza detalló que el atacante mendocino recibió dichos consejos de parte de su agente: criticó su gestión. Para él, perjudicó a la escuadra brasileña.

“Su agente decidió convencerlo de que necesita un contrato de dos años con opción a renovar por uno más. Así que lo estamos intentando”, reflexionó.

“Es una persona maravillosa, pero está siendo influenciado y no podemos pagar su salario. Eso es muy agotador“, concluyó.

