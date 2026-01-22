Universidad de Chile se prepara para su debut por la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil cuenta los días para saltar a la cancha y enfrentar a Audax Italiano en la primera jornada.

Para dicho duelo, Francisco Meneghini tiene una importante duda, aunque de a poco se va esclareciendo el panorama para el nuevo entrenador del cuadro azul. ¿Qué paso?

Según reveló el periodista Felipe Cartagena de TNT Sports, el caso Gabriel Castellón parece resolverse a la brevedad. Todo indica que se recuperará de su lesión muscular antes de lo estimado.

“Lo de Gabriel Castellón es menos grave de lo que ha trascendido. En la U esperan contar con él en la fecha 1 frente a Audax Italiano“, señaló el comunicador a través de su cuenta de X.

Cabe consignar que en el encuentro amistoso ante Santiago Wanderers, el arquero titular de Universidad de Chile fue Cristopher Toselli. La otra alternativa en el plantel es Ignacio Sáez.

Gabriel Castellón puede reaparecer antes de lo estimado en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Gabriel Castellón en Universidad de Chile

Durante la última campaña, el portero mencionado disputó una totalidad de 43 compromisos defendiendo a la escuadra azul. En ellos, recibió 42 goles y mantuvo la valla invicta en 14 oportunidades.

Un punto a considerar: Universidad de Chile decidió no ir en búsqueda de una competencia para el formado en el puerto de Valparaíso. Una apuesta riesgosa para los siguientes desafíos.

En resumen: