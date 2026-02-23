Universidad de Chile vive una jornada crucial para lo que será su próximo gran desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno.

En el equipo de Francisco Meneghini hay mucha preocupación por lo que es la presencia de una de sus grandes figuras para su duelo clave ante los ‘Albos’ este fin de semana.

Se trata sobre la situación de Lucas Assadi, quien tenía a todos los hinchas ‘Azules’ preocupados tras haber salido con problemas físicos tras el duelo ante Deportes Limache.

Está noticia sin duda que generaba preocupación por la presencia del crack azul para lo que son los próximos dos duelos importantes que se le avecinan a la U: el Superclásico ante Colo Colo y el duelo por la Copa Sudamericana ante Palestino.

Assadi la da una ilusión a la U | Foto: Photosport

En esta jornada, el volante azul se realizó exámenes médicos para saber la cuantía de su lesión, en la que desde la Universidad de Chile ya tienen un primer resultado de este problema físico.

El 10 azul tiene tiene un esguince en el tobillo izquierdo tras lo que fue su choque con Joaquín Montecinos, el que en una primera instancia es un positivo resultado, que genera ilusión de que en la U puedan contar con su gran figura.

De esta forma, en la Universidad de Chile deberán esperar por lo que será la evolución de Lucas Assadi en estos días para ver si podrá decir presente en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

