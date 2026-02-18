Universidad de Chile tiene la mente puesta en Deportes Limache, rival al cual tendrá que enfrentar este domingo en el Estadio Nacional por la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026 y con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

El compromiso asoma como vital para Francisco ‘Paqui’ Meneghini, ya que no ha tenido un buen arranque con los azules este año: registra dos empates (ante Audax Italiano y Palestino, respectivamente) y una caída ante Huachipato en el sur del país.

El que anticipa un panorama difícil para la U es José ‘Pepe’ Ormazábal, histórico relator azul quien dialogó con Bolavip Chile: “Puede ser un golpe durísimo, si la U no logra ganarle a Limache ya pensando en Colo Colo. Es un partido muy importante este, y lo peor es que Deportes Limache es favorito”.

Paqui está al debe en la U. | Foto: Photosport

En esa línea, el que se declaró enemigo número uno de Gustavo Álvarez, no le ve muchas cosas positivas a Paqui: “La U no ha mostrado nada, solo ha dado pasos hacia atrás desde que llegó Paqui Meneghini”, sostuvo.

Con Limache, Colo Colo y Palestino por Copa Sudamericana en el horizonte, Ormazábal no descarta que marzo se lleve puesto al estratega azul: “Sería demasiado duro el golpe de quedar fuera de Sudamericana, perder con Colo Colo y no hacerle un partido a Limache. A Paqui se lo puede llevar marzo”, remató.

En concreto, la U enfrentará a Deportes Limache este domingo, luego la próxima semana visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental y cerrará el ciclo de tres partidos de miedo ante Palestino por la Copa Sudamericana el miércoles 4 de marzo.

En síntesis

Universidad de Chile enfrentará a Deportes Limache este domingo en el Estadio Nacional.

El técnico Francisco Meneghini registra dos empates y una derrota en la temporada 2026.