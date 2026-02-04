Una noticia de alto impacto fue la que se destapó en esta jornada dentro del fútbol chileno pensando en lo que será la segunda fecha, en el duelo que enfrenta a Huachipato ante la Universidad de Chile.

Durante esta mañana, se dio a conocer la información de que desde la Delegación Presidencial de la Región del Biobío no autoriza a que se dispute el duelo entre Huachipato y Universidad de Chile.

La gran razón para lo que fue esta determinación sería un informe elaborado por la Conaf, la que sirvió a la Delegación Presidencial a no autorizar este encuentro en el fútbol chileno.

Ante este escenario, las próximas horas serán cruciales para lo que sería la reprogramación de este compromiso, la que tendría un nuevo e importante problema.

Un nuevo problema para este duelo | Foto: Photosport

El nuevo problema para el Huachipato vs U. de Chile

Hace unos instantes, el periodista Sergio Godoy Acosta dio a conocer una importante información en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que a las 14:00 horas de este miércoles 4 de febrero, se realizará una reunión entre Huachipato y la Delegación Presidencial.

¿El motivo? será para buscar la reprogramación de este partido entre Huachipato y Universidad de Chile, en donde un nuevo problema sale al paso de la realización de este partido.

La complicación recae en lo que es el Manual de Competiciones, que exige a los equipos a disputar un duelo reprorgamado dentro de los siguientes 21 días, en la que ambos equipos tienen la complicación de que juegan competencias internacionales, lo que sin duda acorta la posibilidad en el calendario de ambos.

“A las 14 horas se reúne Huachipato y Delegación Presidencial para buscar reprogramar el partido ante U. de Chile. Complica el Manual de Competiciones, que exige se dispute dentro de los 21 días siguientes, pero ambos clubes juegan en torneos Conmebol”, declaró.

Las próximas horas podrán ser claves para poder definir que será de la realización de este partido entre Huachipato y Universidad de Chile, el que sin duda es el primer gran problema dentro del fútbol chileno.