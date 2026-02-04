Universidad de Chile tiene un complejo panorama para visitar a Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. ¿Qué pasó? Por el momento, el compromiso no podrá disputarse.

Si bien en primera instancia Carabineros rechazó la presencia de público visitante, esta vez la Delegación Presidencial fue más allá. La entidad gubernamental no le entregó el visto bueno a la realización del espectáculo.

Al menos, así lo expuso Radio Bío Bío, entregando mayores pormenores de la determinación. Si todo marcha igual, será el primer enfrentamiento suspendido del certamen local.

“La Delegación Presidencial de la Región del Biobío no autorizó el partido entre Huachipato y Universidad de Chile (…) No pasó el visto bueno de las autoridades locales”, dictó la publicación.

Luego, la nota en cuestión agregó: “Un informe elaborado por Conaf fue clave para que la Delegación Presidencial optara por no autorizar el encuentro en Talcahuano“.

Universidad de Chile no podrá enfrentar a Huachipato. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile no jugará ante Huachipato

Finalmente, se detalló que el conjunto estudiantil está siendo observado luego de los desmanes acontecidos ante Audax Italiano. Fue otra razón para decirle que no al duelo.

“Universidad de Chile está bajo la lupa de la ANFP por los incidentes protagonizados por barristas azules en el primer partido ante Audax Italiano”, concluyó el medio.

