Universidad de Chile atraviesa horas decisivas tras la ya confirmada salida del director técnico argentino Gustavo Álvarez, en un momento clave para definir el rumbo deportivo de la próxima temporada.

En ese escenario, el nombre de Francisco “Paqui” Meneghini se instaló con fuerza en el directorio de Azul Azul y, según información dada en las últimas horas, el entrenador está a detalles de convertirse en el nuevo estratega del Romántico Viajero.

Más allá de su propuesta futbolística y resultados, uno de los aspectos que despierta especial atención en torno a Meneghini es su manejo del centrodelantero, un puesto históricamente sensible en la U y que ha sido foco de debate constante en los últimos años.

¿Casualidad o estilo? Los ‘9’ de Paqui Meneghini que terminaron vinculados a la U

Un dato no menor que comienza a tomar fuerza es el patrón que se repite en los equipos dirigidos por el extécnico de O’Higgins en el fútbol chileno: sus centrodelanteros casi siempre terminan orbitando el Centro Deportivo Azul (CDA).

En Unión La Calera, Meneghini dirigió a Octavio Rivero, atacante que fue seguido por el Romántico Viajero en anteriores mercados de pases y que podría volver a estar en la órbita azul. En Audax Italiano, en tanto, potenció al argentino Rodrigo Holgado, goleador que en más de una ventana de transferencias fue vinculado a la U.

Posteriormente, en Everton de Viña del Mar, el estratega trabajó con Lucas Di Yorio y Rodrigo “Tucu” Contreras, dos delanteros que sí terminaron vistiendo la camiseta azul, transformándose en alternativas reales dentro del armado ofensivo del club laico.

En caso de que la U alargue el préstamo de Contreras, este podría volver a ser dirigido por Meneghini | FOTO: Rodrigo Andres Pina/Photosport

Por último, en el Capo de Provincia, el estratega tuvo bajo su mando a Maximiliano Romero, el único nombre de la lista que no ha sido vinculado directamente a la U,

La similitud es evidente: casi todos los “9” que ha tenido Meneghini en Chile han sido, en algún momento, opción o deseo para la U. Un patrón que no pasa desapercibido y que podría anticipar el tipo de delantero que buscaría el club si finalmente el argentino se convierte en el nuevo DT azul.

En síntesis…