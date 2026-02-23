Universidad de Chile sumó un nuevo negativo resultado dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ igualaron a dos tantos ante Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Los dirigidos por Francisco Meneghini siguen sembrando dudas en lo que ha sido este inicio de temporada con lo que ha sido el rendimiento del ‘Romántico Viajero’, quien se llena de dudas para lo que es esta temporada y que ya empieza a colmar la paciencia de los hinchas.

En lo que es este mal momento, no solo ‘Paqui’ tiene fuera de sus casillas a los hinchas de la U, ya que también hay un jugador dentro de plantel que se empieza a llenar de críticas por su rendimiento.

Se trata del portero, Gabriel Castellón, quien en esta jornada fue el gran apuntado por los hinchas de la Universidad de Chile, puntualmente en lo que fue el gol de la igualdad de Deportes Limache, en la que el golero salió a cortar mal un centro y dejó desprotegido su arco para el gol visitante.

Castellón se llena de críticas | Foto: Photosport

Esta acción desató la ira de todos los fanáticos de la U, quienes en las redes explotaron contra el guardameta, a quien le recriminan por sus constantes errores en jugadas que terminan siendo cruciales para los resultados negativos del equipo.

“Castellón siempre será un arquero atajador. No lo saquen de entre los tres palos que se manda cagadas como las de hoy. Por eso nunca terminará de ser un arquero de equipo grande“, señaló un hincha.

“Castellón más de lo mismo. No te entrega seguridad“, remarcó otro fanático azul en sus redes sociales.

El hincha de la Universidad de Chile hoy en día mostró una clara postura por lo que han sido las actuaciones del portero azul, quien deberá dar un golpe de carácter para revertir esta situación y ganarse la confianza del fanático azul.

