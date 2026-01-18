Universidad de Chile debe saltar a la cancha del Estadio Ester Roa de Concepción esta tarde para enfrentar a Racing Club de Avellaneda, pero todo indica que el partido podría suspender por los incendios forestales en la Región del Biobío.

Más allá del partido, uno que sacó la voz en la antesala del compromiso fue Lucas Romero, flamante refuerzo del cuadro universitario quien conversó con ‘Walka TV’ y se refirió a lo que es compartir camarín con jugadores como Eduardo Vargas o Charles Aránguiz.

El jugador paraguayo no dudo ni medio segundo en decir que “La verdad es que tiene un peso increíble, estar con ellos ahora mismo es una satisfacción muy linda parar mí y mi carrera”, dijo en primera instancia.

Romero maravillado con Aránguiz. | Foto: Photosport

Tras cartón, Romero vuelca todos sus elogios hacia el volante bicampeón de América con la Selección Chilena, diciendo que “Estoy aprendiendo mucho de ellos, de Aránguiz precisamente en el mediocampo. Son unos jugadorazos”.

“Aprendo mucho viéndolo, charlando, me dice muchas cosas. Es una palabra mutua y me gusta mucho eso”, complementó en sus elogios hacia Charles Aránguiz, quien se apresta para una nueva temporada con la U.

Elogios más, elogios menos, lo cierto es que Lucas Romero buscará impresionar a Paqui Meneghini y ganarse un puesto en Universidad de Chile, tarea que no será sencilla para el paraguayo con el buen plantel que ostenta la U.

En síntesis

Lucas Romero, refuerzo de Universidad de Chile, destacó el aprendizaje junto a Charles Aránguiz.

El partido contra Racing Club en el Estadio Ester Roa arriesga suspensión por incendios forestales.