Universidad de Chile cerrará este sábado ante Ñublense de Chillán su quinto Campeonato Nacional consecutivo sin poder pelear por el título del fútbol chileno, situación que tiene a los hinchas azules molestos.

A pesar de aquello, Israel Poblete fue el encargado de atender a los diversos medios de comunicación en el CDA y fue ahí que el volante azul realizó un exhaustivo balance de la temporada 2023 del club universitario.

“Vimos a Cobresal que no se reforzó en el segundo semestre, a Huachipato llegó un delantero, se fue Javier Altamirano a Argentina y siguieron peleando el campeonato. Como está el campeonato chileno no creo que sea una excusa (tener un plantel corto), creo que teníamos plantel para pelear, pero nos faltó el salto de calidad para mantenernos”, fue una de las tantas frases de Poblete.

EX AYUDANTE DE JUAN ANTONIO PIZZI SALE AL PASO DE LOS DICHOS DE ISRAEL POBLETE

Las declaraciones del ex Huachipato llamaron la atención de Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en La Roja, quien en el programa Metrópolis AM se las cantó clarita.

“La lectura que hago es que responsabiliza a Mauricio Pellegrino y yo creo que los finales de los torneos producto de las expectativas que tienen los equipos me parece que la autocrítica tiene que ser de uno para afuera y después involucrar el resto y es la única forma de ir creciendo”, arrancó diciendo.

“Yo no sé si buscar responsables en los demás es la mejor forma…Insisto, tanto para el entrenador y jugador que hay que agarrar una hojita de lo bueno y malo que hiciste en la campaña y desde ahí buscar el resto, es la forma de seguir avanzando de cada uno”, agregó.

Poblete y la U siguen confiando en poder meterse en copas internacionales | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Finalmente, Suárez le indicó a Poblete que “primero hay que tener autocrítica y después involucrar el resto y ver cuál fue tu aporte para que el equipo haya logrado lo que logró durante el torneo”.

¿CÓMO VA LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN LA TABLA DE POSICIONES?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino quedaron en la novena posición con 37 unidades, no dependerán de sí mismos y deberán darse una serie de resultados para clasificar a Copa Sudamericana: que Magallanes descienda y que Unión la Calera le gane a la Universidad Católica.