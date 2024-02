Marcelo Díaz alza la voz en la U tras la polémica de su posteo: "En mis redes yo puedo publicar lo que se me dé la gana"

Universidad de Chile está muy próximo a lo que será su estreno dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez esperan poder partir con el pie derecho en el torneo tras lo que será su actuación ante Cobresal en el Estadio Nacional.

En la previa a lo que será este duelo, el volante y capitán de los ‘Azules’ Marcelo Díaz conversó con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul, en la que abordó en primera instancia lo que fue la votación sobre el paro, el cuál parece esfumarse por completo.

“Nos enteramos de la votación y lo que ocurrió ahora en la ANFP, ahora esperaremos el comunicado del SIFUP para ver que dicen ellos, se ve en un buen camino y todo indica que se va a jugar el fin de semana y no vamos a alterar lo que hemos venido trabajando“, comenzó señalando Díaz.

Por otro de los temas que el ‘Carepato’ fue consultado es por su posteo en las redes sociales tras lo que fueron los incidentes protagonizados por los hinchas de Colo Colo, en la que el 21 azul fue bien claro y señaló que dicho post fue exclusivamente para el hincha de la U.

Los incidentes que se vivieron en el Estadio Nacional | Foto: Photosport

“Mi publicación del fin de semana es sencillamente para la U, yo no he publicado nada en contra de un equipo, lamento si lo han malinterpretado, mi única misión desde que llegue acá es crear un ambiente de positivismo, que nos tenemos que cuidar todo, de que acá el club es una familia y que tenemos que cuidar el Estadio Nacional“, declaró el ‘Bicampeón de América’.

Siguiendo en esa línea, el jugador de la U expresó: “si en el día de mañana queremos tener más aforo, debemos cuidarlo, debemos protegerlo, hay que tener en consideración que el Estadio Nacional ha tenido muchos cambios, ha tenido una inversión gigante, entonces si nosotros queremos ocuparlo como club, debemos comportarnos bien”

“El mensaje ha sido para nosotros, de hecho mi publicación dice nosotros y nadie más, sino que nosotros, la U y así hago el llamado para los hinchas que van el domingo, que protejamos el equipo, queremos ocupar el estadio por todo el año”, apuntó a los medios.

Finalmente, Díaz volvió a profundizar en lo que fueron sus dichos en las redes sociales, de los cuáles no se arrepiente para nada y deja muy en claro, que él dentro de sus plataformas, puede realizar lo que él quiera.

“Justamente es lo que queremos evitar, lo que ha sucedió en años anteriores ya no lo podemos cambiar, pero si podemos cambiar el futuro. Yo en mis redes sociales puedo publicar lo que se me antoje, puedo decir cualquier cosa, puedo borrar o pueda sumar, no creo de una letra o una palabra, algo lo que quiera decir”, concluyó.