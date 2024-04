Marcelo Díaz no olvida sus raíces y así lo demostró con su vuelta a Universidad de Chile. No obstante, dicha premisa no la deja solo para lo relacionado al club de sus amores, sino que para la tierra que lo crio. Así lo demostró visita a su querida comuna. ¿Lo particular? El alcalde es hincha de la UC.

A través de redes sociales, el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, expuso la visita del jugador de la U a las instalaciones municipales. En aquella reunión de camaradería, el volante de 37 años sorprendió al edil: le entregó dos particulares regalos que no esperaba.

¿Qué le entregó el capitán de Universidad de Chile? La polera que utiliza en el cuadro azul y la cinta de porta en el brazo en cada partido del club. Esta ultima tiene el detalle: “De Padre Hurtado a la galería, de la galería a la gloria”. A pesar de agradecer el gesto, algo le generó la gracia al alcalde.

Es acérrimo hincha de Universidad Católica. Así lo manifestó en el mensaje de agradecimiento hacia ‘Carepato’ Díaz en Instagram: “‘¡Hoy vino a visitarme nuestro tremendo hijo ilustre! Aunque soy cruzado, acepte feliz el regalo que me trajo, su camiseta y jineta de capitán”.

El regalo de Marcelo Díaz al alcalde hincha de la UC.

Marcelo Díaz lidera la U

En su retorno a su club formador, Marcelo Díaz se ha instalado como uno de los grandes baluartes de la U. Ha sido titular en todos los encuentros bajo la dirección de Gustavo Álvarez. Además, es capitán indiscutido por sobre Matías Zaldivia y Nicolás Guerra.

Dicha vuelta a sus raíces fue agradecida por el alcalde de Padre Hurtado, que a pesar de tener distancias futbolísticas con el volante, aseguró: “Representa a su querido Padre Hurtado en cada uno de sus partidos. Gracias por este presente, se va enmarcada para la oficina”.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será contra Unión Española el domingo 7 de abril. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.