Universidad de Chile atraviesa semanas decisivas en su planificación para la temporada 2026, con la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini a la banca y la ilusión renovada de volver a pelear en lo más alto del fútbol chileno.

En ese escenario de reestructuración y expectativas, el rol de los referentes del plantel asoma como clave para sostener el proceso y transmitir convicción tanto dentro como fuera de la cancha. Uno de ellos es Marcelo Díaz, voz autorizada del camarín azul.

El mediocampista, identificado profundamente con la historia del club laico, ha asumido un papel en lo emocional, enviando señales claras a una hinchada que espera que el 2026 sea, finalmente, el año de volver a levantar el tan ansiado título del balompié nacional.

La frase de Marcelo Díaz post Año Nuevo

Fue a través de Instagram que con un mensaje breve, pero cargado de significado, donde “Carepato” Díaz encendió la ilusión de los hinchas del Romántico Viajero.

“2026 (en azul) serás nuestro (en rojo)”, escribió el centrocampista, en una promesa que rápidamente se viralizó entre los seguidores bullangueros.

El mensaje de Marcelo Díaz en Instagram | FOTO: Captura

La frase no solo fue interpretada como un gesto de compromiso personal, sino también como una declaración de intenciones del plantel de cara a la próxima temporada.

En un club donde las palabras pesan y la historia exige, Marcelo Díaz volvió a demostrar por qué es uno de los líderes más respetados del camarín azul.

