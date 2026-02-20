Universidad de Chile tiene entre ceja y ceja el compromiso de este domingo por la Liga de Primera 2026, donde deberá recibir en el Estadio Nacional la visita de nada más ni nada menos que el líder Deportes Limache.

Un jugador que está en duda para dicho compromiso es Octavio Rivero, quien ha sufrido complicaciones médicas y se ha transformado en el gran dolor de cabeza de Paqui Meneghini en la U según reveló el periodista Marcelo Díaz.

En Pelota Parada de TNT Sports, Díaz aseguró que la situación de Rivero “Está complicando a la Universidad de Chile. Es un tema que está complicando al staff médico de la U y no porque no sepan qué hacer, sino que cómo llevarlo”.

Rivero sufre en la U. | Foto: Photosport

El comunicador revela la movida del staff médico de la U con el delantero uruguayo: “Van hacer un tratamiento que no tenga intervención quirúrgica, pero que pueda tener costos en caso de que vaya jugando por el tema de la sinovitis”, informó.

“Hoy en eso está Octavio Rivero. En Barcelona de Ecuador lo que tuvo el año pasado fue también una inflamación y se hizo el tratamiento en Uruguay”, complementó sobre el delantero que llegó con el cartel de figura a los azules este año.

Así las cosas, Francisco ‘Paqui’ Meneghini seguramente no podrá contar con Octavio Rivero para enfrentar a Deportes Limache, aunque la última palabra la tiene el jugador en conjunto con el cuerpo médico azul.

