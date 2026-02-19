Universidad de Chile necesita con urgencia levantar cabeza en la temporada 2026, donde los azules arrancaron con dos empates y una caída que los tiene actualmente en la parte baja de la Liga de Primera.

Francisco ‘Paqui’ Meneghini se quedó sin margen de error y ahora tendrá 10 días de alta competencia donde tendrá que enfrentar al puntero Deportes Limache, Colo Colo en el Estadio Monumental y recibir a Palestino por la fase previa de Copa CONMEBOL Sudamericana.

Mauricio Pinilla, ex delantero azul, adelanta que puede haber una semana ‘saca técnico’ y lanza: “Argumentos futbolísticos hay pocos para sostener a Paqui Meneghini, porque no ha mostrado mucho. Tuvo una leve mejoría, pero mínima. No fue capaz de ganarle a un Palestino que le faltaban 5 figuras”, dijo en Radio Agricultura.

La U necesita con urgencia sumar de a tres. | Foto: Photosport

“Un partido que debió haberlo ganado tranquilamente no se vio nada, ni nada del año pasado. La gente quiere comparar y lamentablemente es otro formato”, complementó sobre el último partido de los azules.

Pinilla cree que el gran problema de Paqui ha sido tratar de igualar lo hecho por Álvarez, pero no le ha resultado: “Trató de igualar las cosas en términos futbolísticos, pero no le ha resultado, hay jugadores nuevos que no se han ambientado”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que este domingo la U está obligada a dejar los tres puntos en casa para empezar a sumar en la tabla y llegar en buen pie al Superclásico frente a Colo Colo.

En síntesis

Universidad de Chile registra dos empates y una derrota en la Liga de Primera.

Francisco ‘Paqui’ Meneghini enfrentará a Deportes Limache, Colo Colo y Palestino en diez días.