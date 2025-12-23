Universidad de Chile comenzó su labor en el mercado de fichajes. Ante la confirmación de Francisco Meneghini como inminente nuevo DT, la cúpula institucional se alista a buscar refuerzos.

Bajo dicho contexto, Marcelo Díaz contó la firme: reveló en qué posiciones se enriquecerá el plantel azul. En los micrófonos de TNT Sports, entregó mayores detalles del libro de pases del club.

En primera instancia, ratificó que la portería será una de las líneas a fortalecer. La prioridad -por expresa petición del cuerpo técnico- es Gabriel Arias, que se encuentra en condición de futbolista libre.

“Un arquero. Ya comienza a hablarse de Gabriel Arias y de nombres para poder reemplazar a Cristopher Toselli y que sea una competencia directa de Gabriel Castellón”, comenzó señalando.

Luego, aportó: “Se busca un volante central, dos delanteros, un extremo. Por ahí son los cinco refuerzos que podría traer la Universidad de Chile para que comiencen a trabajar con Francisco Meneghini”.

Universidad de Chile busca refuerzos. Según Marcelo Díaz, se analizan cinco incorporaciones. (Imagen: Photosport)

Visto bueno para este refuerzo de Universidad de Chile

Finalmente, el rostro de TV se refirió a un nombre que ha estado en órbita de los estudiantiles desde hace largo tiempo. Si no hay cambios en el plan, su arribo está prácticamente listo.

“Me da la sensación que lo de Eduardo Vargas, ticket para arriba para que llegue“, concluyó sobre el delantero de 36 años. Quedó sin equipo tras no renovar su contrato con Audax Italiano.

En resumen:

Según el informe del periodista en las pantallas de TNT Sports, estas son las prioridades que solicitó el cuerpo técnico: