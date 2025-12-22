Francisco Paqui Meneghini llegará por tercera vez a Universidad de Chile en 14 años. La primera, fue en la época de Jorge Sampaoli, donde estuvo en las divisiones inferiores.

Luego en 2016, cuando fue Martín Lasarte fue cesado de su cargo, el argentino acompañó a Sebastián Beccacece, en un proceso que fue muy traumático y donde Carlos Heller tiró la casa por la ventana invirtiendo en refuerzos para terminar muy lejos de los primeros puestos.

Esta vez Paqui llega como el jefe, como el entrenador, luego de su buena campaña con O’Higgins, rematando tercero en la Liga de Primera.

Meneghini le ganó el puesto a Renato Paiva y llega a Universidad de Chile luego de la traumática salida de Gustavo Álvarez, el que no terminó su contrato que expiraba en 2026.

El joven entrenador tendrá mucho trabajo, y su primer objetivo es vencer a Palestino para acceder a la Copa Sudamericana, y por eso ya tiene un nombre para el arco de la U.

Se trata del ex seleccionado nacional y un hombre que hizo una gran carrera en Racing Club, hablamos de Gabriel Arias, el que llegará al cuadro azul para pelear el arco con Gabriel Castellón.

Gabriel Arias llegará a la U por pedido de Paqui Meneghini.

Análisis del Perfil para el Sistema de Meneghini

Gabriel Arias: El protagonista destaca por su juego de pies y precisión en pases largos ( 64% ), una herramienta vital para el estilo de Paqui Meneghini , quien busca transiciones rápidas y saltar líneas de presión cuando es necesario. Su experiencia en Racing le otorga un liderazgo mayor en partidos internacionales.

Gabriel Castellón: Fue el arquero menos batido del torneo local con 14 vallas invictas. Su fortaleza reside en la ubicación y los reflejos bajo los tres palos, aunque tiene un margen de mejora en la distribución bajo presión.

¿Qué busca Meneghini con esta competencia?

Con la llegada de Arias, Meneghini asegura: