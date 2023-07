Marcelo Díaz revela qué le faltó con U de Chile y no pierde la ilusión de volver: "No le puedo cerrar la puerta al amor de mi vida"

Marcelo Díaz buscó su regreso a Universidad de Chile hace un par de meses, pero finalmente eso no se pudo concretar por la dirigencia azul y el bicampeón de América terminó recalando en Audax Italiano.

En el conjunto itálico, Díaz ha sido de los más destacados en un buen año de los de La Florida, situación que mantiene vigente a uno de los jugadores emblema de la época más ganadora de La Roja.

Si bien en un momento para Díaz el tema de Universidad de Chile estaba cerrado, eso parece haber cambiado con el tiempo ya que ayer en Más Que Fútbol de D Sports contó el gran anhelo que tiene.

Marcelo Díaz la rompe en Audax Italiano. | Foto: Photosport

“Lo único que me faltó con la U fue ganar la Copa Libertadores. Me gustaría retirarme en Universidad de Chile o en Racing, con ellos tengo una muy buena relación. Es mi sueño”, aclaró el jugador.

Consultado directamente por Universidad de Chile, Díaz sorprende: “Yo lo he dicho muchas veces, para mí el tema no está cerrado, yo no le puedo cerrar la puerta al amor de mi vida, no puedo, pero eso no depende de mí”.

¿Habrá un último baile de Marcelo Díaz con Universidad de Chile? Si bien eso es imposible de determinar en este momento, al menos el deseo del jugador es limpiar heridas con la dirigencia azul y retirarse con la U en el pecho como siempre lo soñó.