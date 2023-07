El Mercado de Pases de invierno de fútbol chileno fue bastante austero incluso para los equipos grandes, donde no se vieron grandes contrataciones y prácticamente se quedaron con los planteles que ya tenían, salvo algunos detalles.

La gran novedad que presentaba este año el Mercado de Pases era que un club podía fichar a jugadores de otros clubes de Primera División indiscriminadamente, pero de igual manera eso casi no sucedió y Coke Hevia desmenuzó todo en diálogo con Bolavip Chile.

Vicente Fernández fue la única contratación de la U. | Foto: Photosport

“Vamos a decir la verdad en esto: esta regla extrañísima que alguien que puede jugar todos los partidos de titular en la primera rueda se pueda cambiar de club es una cosa increíble, fue netamente aprobada para darle el beneplácito a los representantes y hacer un mercado de pases súper transaccional”, dijo.

El comunicador profundiza diciendo que “Seguimos moviendo gente, aunque la deportividad se vaya al carajo. ¿Y qué pasó? Los representantes no contaban con dos cosas; uno que hoy es más fácil vender para fuera que la venta interna y dos es que no hay plata, si como no les interesa invertir, no hay plata”.

“Ojo que a fin de año va haber más movimiento, pero no esperen refuerzos bombásticos porque como este es un festival de comisiones y arreglines, los clubes con más plata tienen mal gastados los cupos y ahí están mal gastadas las transacciones”, remató.