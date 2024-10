Universidad de Chile consiguió una tremenda victoria dentro del Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ se impusieron por 2-1 ante la Universidad Católica y se mantienen firmes en la lucha por el título.

Tras lo que fue este importante triunfo, el volante y capitán de la U, Marcelo Díaz conversó con los medios de comunicación en la zona mixta y desmenuzó la importancia de la victoria azul ante su archirrival.

“Fue un partido sufrido, no jugamos como habitualmente lo hacemos, pero ganamos a lo que es la U, con mucho huevo”, comenzó indicando Díaz.

Teniendo en cuenta lo que fue el contexto completo de este partido, el ‘Carepato’ hizo un análisis exhausto de lo que fue este triunfo de la U, en la que fue muy enfático en remarcar de que se vieron dos caras distintas dentro de este importante duelo.

“El primer tiempo de verdad para mí, que si lo hubiera estado viendo en el estadio o en mi casa, no me hubiera gustado para nada, fue un partido feo, si no era por el gol, no había ninguna diferencia, muy friccionado y cortado en todas partes, cada 30 segundos se cortaba, no jugamos nada”.

“En el segundo tiempo intentamos jugar un poco más nosotros y cuando estábamos atacando, lo emparejamos en el mejor momento y ahí nos fuimos con todo arriba, ahí marcamos la diferencia, fueron dos partidos distintos en uno mismo y afortunadamente nos quedamos con el triunfo nosotros”, explicó.

Díaz desmenuzó el triunfo azul | Foto: Photosport

Finalmente, Díaz manifestó en que dentro de la Universidad de Chile van a pelear con todo dentro de esta recta final del Campeonato Nacional, en donde mantienen la ilusión a tope de poder quedarse con el título dentro de su reñida lucha con Colo Colo

“Nosotros lo dijimos en la semana, que no nos íbamos a bajar el barco, que lo dábamos vuelta y no fue la excepción, necesitábamos ganar porque era un partido muy importante y afortunadamente nos mantuvimos en partido, incluso yendo en desventaja, es mérito del equipo que se impuso en la adversidad y lo terminamos ganando con justa razón”, concluyó.