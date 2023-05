Marcelo Díaz sin filtro: "La U es mi amor, no le puedo cerrar la puerta aunque la tenga cerrada del club"

Marcelo Díaz dejó claro que quiere alargar su carrera en el fútbol. “En mi plenitud quiero estirar el cliche y jugar lo que más pueda”, dijo en Todos Somos Técnicos el bicampeón de América que se siente bien físicamente en Audax Italiano.

El Chelo se refirió a la opción de retornar a la Universidad de Chile en un futuro. “De mi parte nunca va a estar la puerta cerrada ni la ventana, ni absolutamente nada. Lógicamente que hoy me debo a Audax Italiano, tengo un contrato y si sumó una cantidad de minutos en el año, se renueva automáticamente”.

En ese aspecto dejó claro que siempre mantuvo la convicción: “Sabía a lo que venía, sé quién soy. Entonces nunca dudé de mis capacidades, ahora lo único que me queda es seguir haciéndolo bien, seguir estando en buena condición física para enfrentar la segunda rueda del torneo de la mejor forma posible porque tengo objetivos tanto personales como grupales que son muy importantes”.

Díaz deja abierta la chance de volver al Centro Deportivo Azul: “Sin duda que la U es mi amor, yo no le puedo cerrar nunca la puerta aunque la tenga cerrada del club, eso me da igual. Me debo a Audax Italiano e intentaré hacer lo mejor día a día para seguir estando vigente”.

“Debo haber sido el único jugador que no le pidieron saludos por el aniversario”

Marcelo Díaz confesó que vivió un desaire en el aniversario 96 de la Universidad de Chile: “Las puertas están cerradísimas, eso ya quedó demostrado, de mi parte nunca van a estar. Por ejemplo, cosas que uno se da cuenta, debo haber sido el único jugador que no le pidieron saludos del aniversario de la U. Yo después del partido en tranmisión si les envío uno”.

Marcelo Díaz se refirió a su regreso a la Universidad de Chile (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

“Tú te vas dando cuentas de cosas que van sucediendo, que claramente hay algo. Ya me la calenté mucho, lloré, lo pasé mal, hice todo lo que estuvo a mi alcance para poder regresar y no se pudo. De mi parte nunca van a estar las puertas cerradas. Intentaré hacer lo mejor posible para ver si es que algún día esa puerta se puede abrir”, finalizó.