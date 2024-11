Universidad de Chile se desayunó en esta jornada con la mala noticia que le llegó desde el Tribunal de Disciplina, la que en su denuncia a Colo Colo, se determinó de no castigar a los ‘Albos’ con la perdida de los puntos, lo que sin duda fue un baldazo de agua fría para los ‘Azules’ respecto a este tema.

En esta jornada, el volante y capitán, Marcelo Díaz conversó con los medios de comunicación en la sala de conferencia en el Centro Deportivo Azul y se refirió a lo que fue esta decisión que tomó el Tribunal de Disciplina, en la que dejó en claro su postura.

“Ni siquiera me había enterado, no tengo idea, la dirigencia nos ha dicho que no nos enfoquemos y no nos preocupemos de eso, solo nos enfoquemos en la cancha, como ha sido nuestra misión durante todo el año, a mí me da lo mismo, no puedo opinar lo mismo al respecto”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en la línea de esta polémica, el ‘Carepato’ deja en claro que la imágenes ante esta denuncia fueron claras, pero que más allá de eso, en el equipo no tienen mucho que hacer, por lo que el foco se ha mantenido puesto en lo que será el duelo ante Everton.

Díaz respondió a la decisión del Tribunal de Disciplina | Foto: Photosport

“Todos han visto las imágenes y lo que sucedió, claramente las reglas están para cumplirse para quien sea, por algo están las reglas y las leyes, pero eso no nos desenfoca de nuestro trabajo, porque sabemos que dependemos de nosotros, si no ganamos el domingo, nada podríamos hacer, nos encontramos en una instancia definitoria, en donde se define un año, que ha sido bueno y que estamos peleando el campeonato, eso es positivo. Lo que suceda desde el CDA para afuera a mí poco me preocupa”, declaró.

Finalmente, Díaz esgrimió sus últimas palabras sobre este tema, en la que indicó que quedo a vista de todos lo que sucedió y que las reglas se deben cumplir y hacer respetar, en la que tampoco quiso agregar más a esta determinación por parte del tribunal.

“Las imágenes todos la vieron y no se puede decir mucho, la reglas se cumplen y listo, hasta ahí nomás vamos a hablar”, finalizó.