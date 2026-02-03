Universidad de Chile anunció a su quinta incorporación para esta temporada: Marcelo Morales se volvió a vestir de azul. El seleccionado nacional fue presentado con bombos y platillos ante los medios de prensa.

Y en su primera conferencia, se le consultó sobre un tema que le ha generado cuestionamientos en redes sociales: su estado físico. No se complicó para nada en la respuesta.

Sin mayores apuros, aseguró que no le da cabida a las críticas que aluden a su peso. Entiende que no está en su mejor momento, pero entrena a toda máquina para ser un aporte para el club de sus amores.

“La verdad es que no me centro mucho en los comentarios. Sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo, intento centrarme en mí, en el equipo y en mi entorno. No me molesta mucho, no le presto atención”, lanzó.

En dicha línea, el lateral izquierdo agregó: “Sobre la condición física, he estado poniéndome puesta a punto. He estado entrenando doble para estar lo antes posible en el equipo“.

Marcelo Morales respondió a las críticas por su estado físico. (Foto: Reproducción Universidad de Chile)

Su retorno a Universidad de Chile

A su vez, el refuerzo de los azules le bajó el perfil a los dichos de Marcelo Díaz: el mediocampista expresó su desazón por los jugadores que deciden volver al país. El zurdo no se lo tomó a mal.

“Sobre Chelo, fue algo que dijo en general, que no fue directo hacia mi, lo conversamos. Siempre está ahí para aconsejarme, cuando estuve en Estados Unidos también hablamos por WhatsApp e Instagram”, comentó.

“Tengo una linda relación con él, siempre me ha aconsejado. Lo tengo como general y algo para aprender que es lo que él quiere siempre“, concluyó la incorporación de Universidad de Chile.

