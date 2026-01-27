Universidad de Chile se ha reforzado de gran manera este 2026. Con nombres como los de Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero. Pero lamentablemente la U sufrió más de la cuenta en su primer amistoso del año tras caer goleados por 3-0 frente a Universitario de Lima.

Ante esta situación, además de la gran cantidad de salidas del club, Azul Azul sigue buscando reforzarse de cara a la temporada. Por esto es que comenzó a sonar fuertemente el retorno de Marcelo Morales a la U, quien no ha tenido un gran desempeño en New York Red Bulls.

El joven lateral azul ha sido ampliamente criticado en su estadía en Estados Unidos, esto principalmente porque desde su arribo no se ha mantenido en las mejores condiciones físicas.

“Hoy, hay que preguntarle a los jóvenes por qué regresan tan pronto, porque a mí, por lo menos, no me gusta”, declaró Marcelo Díaz sobre la eventual llegada del defensor.

Luego de la dura baja que tuvieron los azules tras el fichaje de Matías Sepúlveda en Lanús, los dirigidos por Paqui Meneghini buscar reforzar la banda izquierda en donde solo cuentan con Felipe Salomoni.

Marcelo Díaz está a detalles de volver a la U

“Si quieren seguir creciendo, tienen que hacerlo afuera. Acá, ya alcanzaron su tope y por algo fueron vendidos”, declaró “Carepato” sobre el retorno tempranero de Morales a la U.

¿Qué falta para que Morales vuelva a la U?

Solo detalles son los que faltan para que Universidad de Chile oficialice a Marcelo Morales como préstamo desde el equipo estadounidense. Esto porque él mismo ha publicado mediante redes sociales, gestos que generan ilusión en los hinchas del bulla.

En síntesis