Marcelo Morales tiene la expectativa de jugar por primera vez con la U en el Nacional: “Es lo que me falta”

Universidad de Chile regresa al Estadio Nacional en su partido ante Cobresal que se jugará este domingo a las 18:00 por la primera fecha del Campeonato Nacional.

Para algunos jugadores será la primera chance que tengan de jugar en el Coloso de Ñuñoa. Este es el caso del lateral de 20 años, Marcelo Morales, quien destacó el regreso del equipo mágico al recinto.

“Va a ser una vuelta bonita, donde va a haber mucha más hinchada, un estadio donde la U siempre ha hecho de local”, expresó en diálogo con los canales oficiales del Club Universidad de Chile.

Además, agrega que aún no tiene la chance de jugar en el recinto de Ñuñoa: “Va a ser una vuelta bonita poder jugar, porque no me han dado la oportunidad de jugar en esa cancha. Feliz por la vuelta de los hinchas a la casa que es de la U”.

Morales se refirió a los recuerdos que tiene en el Coloso y expresa su expectativa por tener minutos: “La imagen que tengo del Nacional, cuando chico fui al estadio, iba con mi familia, también de pelotero, también cuando fui citado un par de veces y no tuve la oportunidad de jugar. Pero es lo que me falta, es lo que quiero ahora, jugar en esa cancha.

Marcelo Morales entrega un mensaje a la hinchada de Universidad de Chile

El Chelo entregó palabras a los fanáticos azules: “Ahora van a tener la oportunidad de tener más hinchada, que se sigan portando bien, que sigan alentando, para que el estadio tampoco lo castiguen. Que sea una fiesta el estadio”.

¿Cuándo aforo tiene el partido de Universidad de Chile ante Cobresal?

El encuentro entre Azules y Mineros en el Estadio Nacional cuenta con un aforo de 32 mil espectadores.