Marcelo Díaz explotó tras la igualdad de Universidad de Chile ante Everton de Viña del Mar, donde el experimentado volante azul fue de los pocos jugadores que dio la cara tras la frustración de quedarse sin el Campeonato Nacional 2024.

A diferencia de la mesura que acostumbra al bicampeón de América con La Roja, Marcelo Díaz aseguró que la U sufrió un ‘robo’ por parte de Francisco Gilabert y apuntó directamente al árbitro del compromiso como responsable de que no haya una final con Colo Colo.

Las declaraciones de Díaz no le gustaron para nada a Marco Sotomayor, quien en Círculo Central las desaprobó y advirtió que puede caer una fuerte sanción: “Mal Marcelo, es un tipo ponderado. Uno no puede decir que suele ser destemplado, es polémico… ni siquiera le gusta peyorizar a sus adversarios”, dijo.

Marcelo Díaz acusó robo por parte de los árbitros. | Foto: Photosport

“Al hablar de robo… no, está fuera de lugar. Lo van a citar al Tribunal de Disciplina, no me cabe ninguna duda”, reveló el comunicador sobre una posible sanción que le podría caer al mediocampista de Universidad de Chile.

Cabe recordar que, hace un par de años, a Julio Barroso le dieron 8 fechas de sanción por decir que pasaban ‘cosas raras’, por lo que los dichos de Marcelo Díaz podrían traer ‘cola’ y recibir una sanción incluso más fuerte.

Más allá del descargo de Díaz, lo cierto es que Universidad de Chile desperdició chances claras para liquidar el compromiso ante los viñamarinos y se quedaron sin la opción de poder disputar una final con Colo Colo.

La U tiene revancha

Los azules tienen la final de la Copa Chile por delante, la cual se disputará después de la Fecha FIFA de noviembre y en donde todavía no conocen a su rival, el cual saldrá del cruce entre Ñublense y Magallanes.