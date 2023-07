Mariano Puyol prefiere ver el vaso medio lleno en la U y aterriza pretensiones: "Esto no es una crisis, estamos sextos y falta campeonato"

El pesimismo se apoderó del mundo azul tras la dura derrota de Universidad de Chile frente a Magallanes en el día de ayer que merma las opciones de la U para pelear de manera seria el Campeonato Nacional 2023.

Pese a que hoy por hoy están lejos de Cobresal, un recordado ex jugador de Universidad de Chile no pierde la esperanza de que la U siga levantando y prefiere ver el vaso medio lleno en esta temporada de altibajos.

“En el fútbol siempre hay solución, pero, más allá de eso, conversando con gente yo decía ‘estuvimos los últimos 4 años casi descendiendo’. Nos salvamos de milagro 2 años y resulta que ahora estamos sextos y nos vamos de un extremo a otro”, dijo Mariano Puyol a Bolavip Chile.

Mariano Puyol es puro optimismo en Universidad de Chile. | Foto: Photosport

Puyol aterriza la realidad de la U: “Queremos que la U pelee el campeonato, pero si no está para eso. Está para pelear la mitad de la tabla y ya con eso tenemos que sentirnos tranquilos en el sentido de que no estamos peleando el descenso como antes”

“Este es un equipo que va ir creciendo a medida que pase el tiempo. A fin de año llegará una evaluación, yo creo que vamos a terminar dentro de los 5 primeros -que no es malo- y de ahí a buscar refuerzos de verdad”, complementó.

¿Crisis tras tres derrotas azules? Puyol responde: “No, crisis fueron los últimos 3-4 años. Ahora no, estamos sextos, falta un tercio del campeonato todavía y la U va a terminarlo de manera tranquila y eso es bueno si se consideran los años anteriores. No hay que soltar esa hebra, hay que fortalecerla”, remató.