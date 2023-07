Universidad de Chile no pudo subirse al carro de las victorias frente a Magallanes y terminó cayendo por 2-1 frente al colista del campeonato, alejándose de manera definitiva del puntero Cobresal.

La U no mostró su mejor cara frente al conjunto carabelero y así lo analizó Cristián Caamaño en la transmisión el cotejo, donde sepultó a los azules y repasó a Mauricio Pellegrino por el presente del equipo.

“Si sacamos el último remate de Fernández, la U no tuvo un solo remate en todo el segundo tiempo, eso te marca la intrascendencia ofensiva de un equipo que, más allá de haber puesto todo lo que tenía en el banco, no encontró respuesta y uno se cuestiona si Pellegrino podrá dar vuelta la historia”, aseguró.

Caamaño repasó a Pellegrino tras la caída azul. | Foto: Photosport

Caamaño sigue con sus dardos: “Algunos dicen que los dirigentes no le trajeron refuerzos, está bien, no le trajeron refuerzos para pelear el campeonato, pero si no le trajeron refuerzos para ganarle a Magallanes… ahí es donde uno dice qué tiene que pasar para que Pellegrino tome nota”.

“Quedó obsoleto el sistema de 3 defensores; no está cómodo Casanova, los volantes, falta generación. ¿Llegará el momento de mover el árbol? Encontrar otra lectura de juego y entender qué cosas tiene que mejorar Pellegrino”, complementó.

En el cierre, liquida a los azules: “La U es un equipo que está con la pera frágil y todo deberá resolverse si Pellegrino quiere seguir peleando algo. A esta altura ya parece lejos la Copa Sudamericana por el nivel que muestra Universidad de Chile”, remató.