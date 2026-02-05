La palabra de Matías Rodríguez está autorizada para hablar de Universidad de Chile. El retirado futbolista sigue permanentemente la actualidad del conjunto estudiantil, por lo que postuló a un DT para el futuro.

¿A quién mencionó? Si bien respalda totalmente a Francisco Meneghini, tiene un sueño, al igual que muchos hinchas del cuadro azul: anhela el retorno de un histórico entrenador.

En conversación con Grítalo América de Radio ADN, el mítico lateral derecho aludió a una posible vuelta de Jorge Sampaoli. La posibilidad es remota, pero lo desea en el elenco universitario.

“Me gustaría verlo de nuevo, pero el hombre no sé si querrá volver. Ya se fue con una imagen y viste que a veces las segundas vueltas no son buenas, sacando la de Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, que fueron espectaculares“, lanzó.

Luego, agregó: “Sería lindo poder verlo vestido de azul nuevamente. Se fue con una imagen muy buena el 2012 después de salir campeón, de la Copa Sudamericana y el tricampeonato“.

Matías Rodríguez sueña con volver a ver a Jorge Sampaoli en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Por qué Jorge Sampaoli le diría que no a Universidad de Chile?

Finalmente, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 entregó una importante razón por la que el oriundo de Casilda puede rechazar a la escuadra laica. Su primera estadía en la institución fue muy buena.

“La gente de la U lo ama, después los otros hinchas no, claramente. He tenido compañeros que les han dicho de volver a tal equipo y no vuelven por lo mismo. ¿Para qué perder toda esa imagen si me va mal? Tiene su lógica“, cerró.

