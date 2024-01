Sin lugar a dudas, el bloque defensivo de Universidad de Chile comienza por Matías Zaldivia. El zaguero se ganó el respeto de los hinchas a punta de su buen rendimiento y es pieza clave en el andamiaje del técnico, Gustavo Álvarez.

Pero no fue fácil el comienzo del formado en Chacarita, su pasado en Colo Colo fue ampliamente cuestionado por la mayoría de los seguidores del Romántico Viajero.

Y el futbolista lo tiene más que claro y en entrevista exclusiva con Bolavip Chile, el medallista panamericano hizo un repaso de lo deportivo, lo grupal y personal de lo que fue el 2023.

“Sí, por ahí el año pasado en todo ámbito, no solo en la personal, fue de transición. En lo personal, por ahí superó las expectativas de mucha gente, yo tenía mucha confianza en lo que venía a hacer, pero obviamente tenía que rendir en el club para ser aceptado por la gente por mi pasado y yo creo que superé las expectativas de muchos. Fue un año hermoso, me tocó llegar a la selección y creo que fue por lo que hice acá en el club”, afirmó Zaldivia.

En relación a las pocas declaraciones a nivel plantel y nunca reconocer que podían pelear por el campeonato, el ex albo no dudó en señalar que “no me gusta hablar mucho, solo jugar y que me juzguen por lo que hago en la cancha. Más aún con lo de hoy que hay mucho folcklore, con las redes sociales, pero a mi me gusta jugar y que me juzguen por lo que hago dentro de la cancha“, manifestó el central.

Zaldivia y el cariño de la gente azul: “Es algo hermoso”

Pero el futbolista dio vuelta la tortilla y ahora no solo se le valora por lo hecho en cancha, si no también por ser un líder y referente en el plantel, algo que los hinchas perciben.

Es así, como los forofos de la U le piden fotografías y algún saludo. “La verdad es que muy lindo. Las fotos y las demostraciones de cariño de la gente es algo hermoso, pero bueno, se que tengo que seguir rindiendo para seguir estando como hasta ahora. Agradecer a la gente, porque al principio no era fácil y era algo que yo entendía, siempre me trataron con respeto y hoy en día siento ese cariño que me transmiten”, señaló el jugador.

Finalmente, tuvo palabras para el apodo de “El Jefe” que se ha ido ganando paulatinamente en la U y la importancia de liderar a los defensas del cuadro azul.



“Siempre fueron responsabilidades que tuve a lo largo de mi carrera, pero lo tomo con mucho compromiso. No me siento “El Jefe” si no me siento uno más, que debo pelear por mi puesto todos los días, los chicos lo están haciendo bien, hay una competencia linda y sana. Creo que cualquiera de los cuatro centrales que estamos lo podemos hacer bien. No me relajo por lo que se diga o por lo que hice el año pasado, si no que quiero seguir creciendo y subir el nivel cada día más”, cerró Zaldivia.

El defensor azul se toma con calma lo del apodo de “El Jefe” (Photosport)

¿Cuándo debuta la U en la Copa de Verano 2024?

Este sábado 27 de enero ante Universidad Católica, los azules se estrenan en el certamen dela ciudad de Coquimbo. El duelo se jugará a las 20 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.