Histórico de Universidad de Chile no se sube al carro de la victoria tras victoria ante Unión Española: "Estos amistosos no tienen ningún brillo"

Universidad de Chile prepara su segundo partido de cara a la seguidilla de duelos amistosos de preparación de cara a la exigente temporada 2024 que se avecina en el cuadro estudiantil.

De todos modos, es necesario mantener la mesura, tras la contundente victoria conseguida ante Unión Española hace unos días. Calma, en la cual, se hace partícipe el ex atacante Héctor Hoffens.

En la ocasión, dijo que estos amistosos poco sirven, pese a que se nota que están haciendo bien las cosas. “Creo que han hecho bien las cosas, pero no nos ilusionemos por este partido con la Unión. La verdad es que estos amistosos no tienen ningún brillo, no tienen validez y lo que importa son los partidos por los puntos que ahí es otra cosa”, comentó el histórico en diálogo con Bolavip Chile.

Sin embargo, ensalzó la figura de Chelo Díaz valorando su retorno a la U. “Hay que ir con calma, mesura y lo bueno es que se están armando un buen plantel con un gran líder que es Marcelo Díaz y eso es importante para llegar a los triunfos”, enfatizó Hoffens.

Hoffens pone paños fríos a posibles llegadas de Aránguiz y Vargas

Otro tema que rondó durante los últimos días, fueron los posibles regresos y gestiones que hizo la U para repatriar a Charles Aránguiz y Eduardo Vargas. Para Hoffens el tema es claro, el aspecto económico hace inviable el retorno de ambos campeones de América.

“Creo que es difícil. Son jugadores que están a otro nivel y por la cantidad de lucas. Pero ojalá, porque ahí la U cambiará su finalidad y buscaría ser campeón”, sentenció el ex alero.

Finalmente, recalcó que es complejo, pero no imposible. “Ojalá se logre, pero yo lo veo difícil por las lucas. Nada es imposible, pero la idea es que se arme un buen plantel para no estar sufriendo como el 2023“, concluyó Hoffens.

Vargas y Aránguiz, el sueño de los azules (Archivo)

¿Contra quién arranca la U el Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal el día domingo 18 de febrero a las 18 horas, sujeto a confirmación por parte de las autoridades. El compromiso marcará el retorno de la U al Estadio Nacional.