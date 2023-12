Matías Zaldivia tuvo una temporada de sensaciones mixtas en Universidad de Chile, donde fue resistido por gran parte del público azul en la primera etapa del año, pero se terminó ganando el cariño de todos hinchas en la última parte.

El ex jugador de Colo Colo llegó directamente desde el archirrival, algo que no gusta para nada en los seguidores azules, pero con buen fútbol, regularidad y compromiso terminó siendo uno de los bastiones en el equipo de Mauricio Pellegrino, quien dejó la institución.

Gran parte del rendimiento de Zaldivia se explica por la dupla que hizo junto a Luis Casanova, quienes pese al irregular año de la U fueron por lejos lo más destacado principalmente en la primera mitad del año donde la U alcanzó a alzarse como uno de los candidatos al torneo.

Zaldivia se la juega por la renovación de Luis Casanova. | Foto: Photosport

En conversación con el diario AS, Zaldivia lamentó el año de la U que terminó sin premio tras quedarse fuera de la próxima edición de la Copa Sudamericana: “Es una lástima, creo que hicimos un año bastante aceptable”, dijo.

Sobre la salida de Mauricio Pellegrino, Zaldivia comenta que “Este fue un año de transición. Hubiera sido lindo que siga, pero esas decisiones no son parte de nosotros. Queda esperar ahora lo que pase el año que viene”, complementó.

En el cierre, Zaldivia comenta sin asco sobre la continuidad de Luis Casanova, quien debe tomar definiciones respecto a su futuro con Universidad de Chile: “Ojalá siga, por mí me encantaría porque Lucho es muy importante para nosotros. Son decisiones que las toma él y el club, así que no me puedo meter”, remató.

Los números de Matías Zaldivia en Universidad de Chile

Matías Zaldivia disputó 25 partidos este año de los 30 de Universidad de Chile, contando el Campeonato Nacional 2023 y la Copa Chile. El ex albo fue titular en absolutamente todos los compromisos que jugó.

Luis Casanova se define en Universidad de Chile

Luis Casanova llegó a principios de 2021 a Universidad de Chile y, desde ese momento, el ex Deportes Temuco ha sido pieza fundamental en una zaga azul que ha tenido que luchar en puestos bajo de la Primera División nacional.