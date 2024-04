Universidad de Chile mantiene incertidumbre sobre el reemplazo de Cristián Palacios. El uruguayo se lesionó y no estará contra Unión Española el próximo domingo, lo que genera una importante incógnita: ¿Quién lo sustituirá? Una de las opciones es Luciano Pons, pero un ex atacante azul se opone tajantemente.

Mauricio Pinilla, sin titubeos, se inclina por Nicolás Guerra. En los micrófonos de Radio Agricultura, el actual comentarista deportivo de 40 años prefirió al canterano y descartó al argentino. Cuestionó las capacidades de este último, a pesar de que sus compañeros del panel le indicaron que entró bien ante Cobreloa.

“Es una interrogante, pero me quedo con Nico Guerra, porque Luciano Pons no ha estado a la altura de lo que se le ha exigido. Llegó como un refuerzo titular, estrella, pedido por (Gustavo) Álvarez. Me parece que no tiene argumentos futbolísticos como para ganarse una camiseta de titular”, comentó.

“El resto de sus participaciones no han convencido (respecto a Cobreloa). En el Superclásico entró muy mal. Seguramente, (el DT) le va a dar más minutaje. Después de la expulsión, después de esa entrada flojita… Necesita más minutos para mostrar sus aptitudes. Si lo trajeron, debe tener más condiciones”, agregó.

Luciano Pons no ha convencido en la U.

En la U hablaron de Luciano Pons

Este martes, Leandro Fernández se refirió a las críticas hacia Luciano Pons. El atacante estrella de Universidad de Chile se refirió a su compatriota, que en cuatro partidos ha jugado 112 minutos y no ha convertido goles. Para él es claro: la expulsión afectó la visión sobre su rendimiento.

“Luciano llegó con muchas expectativas, arrancó medio con el pie izquierdo por ahí con la expulsión, pero están todos trabajando Luciano, el Chorri (Palacios), Nico y Maxi (Guerrero). Todavía no sabemos quién va a jugar, pero cualquiera lo puede hacer bien”, concluyó.

Cuándo juega Universidad de Chile

El próximo partido de la U será contra Unión Española el domingo 7 de abril. Se jugará desde las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura.