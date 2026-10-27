Maximiliano Guerrero elige al ganador del Balón de Oro de Chile: “Está jugando muy bien”

El delantero de Universidad de Chile se inclinó por Eduardo Vargas al ser consultado por el mejor futbolista del medio local.

Universidad de Chile vive un notable momento y Maximiliano Guerrero es uno de sus protagonistas. El atacante entregó cuatro asistencias en el triunfo contra Everton de Viña del Mar y sacó aplausos en Rancagua.

Por ello, asistió como invitado de honor al podcast Metamos Bulla y analizó la ceremonia del Balón de Oro. Y tras referirse al evento internacional, fue consultado sobre quién ganaría dicho trofeo en Chile.

¿Qué respondió? Si a nivel mundial lo obtuvo Harry Kane, el oriundo de La Serena cree que Eduardo Vargas debe tener dicho galardón en territorio chileno. Es su compañero en la escuadra azul.

“Del fútbol chileno, hoy en día al Edu. Nos ha ayudado demasiado, ha hecho muchos goles y está jugando muy bien. Se lo daría a él“, comenzó señalando la figura de Universidad de Chile.

En dicha línea, agregó sobre su socio en delantera: “Hace buenos movimientos, se desmarca bien. Es letal ahí en el área. En el primer gol, parte por la espalda y se cruza: queda solo”.

Maximiliano Guerrero alabó a Eduardo Vargas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Maximiliano Guerrero sueña en Universidad de Chile

Finalmente, el ariete de 26 años abordó el cierre de esta campaña. Tiene fe en que se pueden conseguir las dos aspiraciones que mantiene el plantel universitario: ganar la Liga de Primera y la Copa Chile.

“Mi objetivo personal es terminar el año de la mejor manera. Seguir haciendo goles y asistiendo al equipo. Ojalá lograr un título, que es lo que más quiero. De los dos que son, ojalá sean los dos. Queremos ir paso a paso”, concluyó.