Este martes se confirmó el segundo refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2024, el delantero de Deportes La Serena, Maximiliano Guerrero, el que entregó declaraciones que fueron publicadas por el club azul en sus redes sociales.

“Estoy muy contento de volver a este club tan maravilloso, es un orgullo y una felicidad tremenda volver a ponerme esta camiseta, quiero hacerlo de la mejor manera”, indicó el atacante.

Maximiliano Guerrero destaca su paso por el cuadro granate confesando que “maduré como jugador y como persona, aprendí muchas cosas, me sirvió y me he sentido muy bien”.

Agregando que “sumé más minutos, tácticamente aprendí más, crecí, tengo más personalidad y con más carácter, el paso por La Serena y la selección me ayudaron mucho, quiero aportar mi granito de arena en la U”.

Maxi Guerrero es el segundo refuerzo de Universidad de Chile

Respecto a su anterior paso por la escuadra universitaria, Guerrero aclara que “tengo buenos recuerdos en la U, gané un campeonato en la sub 17, el fútbol es totalmente diferente acá, en mi proceso como juvenil compartí con buenos compañeros”.

Consultado respecto a sus metas como nuevo jugador azul, el ex La Serena asegura que “mi objetivo es ser un gran jugador para el club, ser importante y ganar cosas grandes con la U, hacer goles y aportar”.

¿Cuántos refuerzos tiene Universidad de Chile además de Maximiliano Guerrero?

Hasta el momento se han presentado dos refuerzos oficiales: Marcelo Díaz y Maximiliano Guerrero.

Según información recabada por Bolavip, este jueves sería el turno de Fabián Hormazábal.