Un gran año en Deportes La Serena y sus buenas actuaciones en la Selección Chilena Sub 23 en los Juegos Panamericanos le sirvieron a Maximiliano Guerrero para fichar en la Universidad de Chile.

El delantero de 24 años ha demostrado su calidad en los amistosos de pretemporada, donde ha podido convertir goles importantes para los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Esto ha hecho que el ex DT de Huachipato lo tenga considerado como un jugador fundamental en su esquema y todo parece indicar que será titular en el arranque de la U en el Campeonato Nacional.

Guerrero comienza a ganarse el cariño de los hinchas azules | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

MAXIMILIANO GUERRERO ANALIZA LA PRETEMPORADA DE LA U

El oriundo de La Serena se tomó unos minutos para conversar con las redes sociales del Bulla y fue ahí que analizó lo que ha sido su estadía hasta ahora en el Romántico Viajero.

“En lo grupal, me he encontrado con una calidad de personas tremendas, son muy buenas personas y me he sentido súper cómodo, así que vamos por un buen grupo. En el tema físico, nos hemos visto súper bien y esto se ha visto reflejado en los últimos partidos porque corremos hasta el último minuto como si fuera la última pelota. Se ha visto una buena pretemporada con cosas positivas”, comenzó diciendo.

“Me toma de buena forma, con mucha confianza y el equipo me ayuda mucho a sentirme cómodo dentro de la cancha, sentirme con espacio, ganar en profundidad y llegar al gol. Siento que es parte de la ayuda del equipo y la confianza que tengo en mí mismo para convertir y jugar como lo vengo haciendo”, añadió.

Por último, Guerrero se refirió a lo que será volver a jugar en el Estadio Nacional. “Es un sueño jugar en el Nacional, desde chico veía al equipo jugar a estadio lleno y era una locura el ambiente que genera la hinchada, es tremendo, así que estamos con ansias de debutar en el Campeonato y hacerlo de buena forma”, sentenció.

¿CONTRA QUIÉN ARRANCA LA U EL CAMPEONATO NACIONAL 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno en el certamen de la Primera División ante Cobresal el día domingo 18 de febrero a las 18 horas