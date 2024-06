En más de alguna oportunidad, los hinchas nacionales festinaron con memes contra algunos jugadores. Y su víctima predilecta en su momento fue José “Pepe” Rojas, exdefensor de Universidad de Chile y la Selección Chilena.

Y es que al multicampeón con el Romántico Viajero y campeón de América con La Roja le sacaban en cara una supuesta “lentitud” que el jugador tenía y que lo hizo objeto de constantes críticas a lo largo de su dilatada carrera

De hecho, en algún momento, el formado en la U esta situación lo terminó por colapsar y tuvo que descargar su furia a través de su Instagram oficial en contra de varios medios de comunicación y aficionados.

Pepe Rojas es catalogado como ídolo entre los hinchas azules | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

JOSÉ PEPE ROJAS ROMPE EL SILENCIO SOBRE LOS MEMES

En el programa Con Contenido conducido por el periodista Francisco Sagredo, el ex capitán del Chuncho salió al paso de estas bromas que se hacían en Internet.

“Yo creo que lo encontraba injusto. Si yo hubiese sido otro, en ese momento debí haber salido con una foto levantando todas las copas que tuve, la cantidad de partidos que jugué o la jineta de capitán”, arrancó diciendo.

“Esto empezó con una bolita de nieve y después fue masivo. En el momento no me afectaba pero no lo podía sostener porque en todos lados aparecía. Yo decía que injusto porque yo podía jugar en la U de Sampaoli arropado y no hubiese pasado esto”, agregó.

“Me dolía porque uno es de carne y hueso. ¿A qué persona le gusta que lo traten mal? A ninguna”, sentenció.

¿Cuántos títulos ganó José Rojas en la U?

El Pepe debutó el año 2002 en la tienda azul de manera profesional. Su primer título lo obtuvo en el Campeonato de Apertura ganado en Calama en junio del año 2004.

En total, Rojas ganó 10 coronas en los universitarios, repartidas en seis de Primera División, 2 Copa Chile, una Supercopa de Chile y la Copa Sudamericana.