Figura de Deportes Antofagasta sueña con vestir la camiseta de U de Chile: "Me gustó mucho su hinchada"

El centrodelantero Rodrigo Contreras está de vuelta en nuestro país. El argentino llegó hasta Deportes Antofagasta, equipo que ahora está en la Primera B, cedido por Platense de Argentina e intentará que el conjunto Puma retorne a la división de honor del fútbol chileno.

Y es que el tucumano dejó una grata sensación en su primer paso por la escuadra de Segunda Región, aportando con 6 goles en 17 partidos y siendo una pieza fundamental en la clasificación de Antofagasta a la Copa Sudamericana 2018.

El gran anhelo de Contreras en su retorno al fútbol chileno | Foto: Agencia Uno

El futbolista de 27 años se tomó un momento y conversó con AS Chile, medio al cual le confesó uno de los grandes deseos que tiene en un futuro cercano.

"Recuerdo la goleada 4-0 que le hicimos como local a la U, donde convertí dos goles", arrancó diciendo el ariete.

"La verdad es que me gustaría mucho jugar en algún momento en la U...Todo surgió en ese partido que te comentaba del 4-0 que les ganamos, me gustó mucho su hinchada. Esa vez había 20 mil personas en Antofagasta y, pese a que iban perdiendo por goleada, la gente seguía cantando, seguía alentando. Todo eso a pesar de que no pasaban por un buen momento. Eso marca el fanatismo que tiene la gente de la U y la pasión que demuestran en cada partido", sentenció.

Vale destacar que Contreras ha defendido las camisetas de San Lorenzo de Almagro, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Aldosivi, Defensa y Justicia, Necaxa y Quilmes, entre otros.