En esta jornada se disputará una nueva edición de los que será el Superclásico del fútbol chileno, en el que Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentarán en el Estadio Nacional en un duelo que es clave dentro de lo que es la lucha por el título.

Previo a este compromiso, un ex jugador y entrenador de los ‘Albos’ como lo es Claudio Borghi manifestó en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro su interés de poder ver a este jugador de la Universidad de Chile con la camiseta de Colo Colo: Marcelo Morales.

“Yo me quedó con Marcelo Morales para llevarlo a Colo Colo, yo me lo saco, dámelo a este hueó…, es de la U, pero a mí no me interesa eso”, declaró.

Finalmente, Borghi indicó que a pesar un reconocido jugador e hincha de la Universidad de Chile, no le importaría aquello para poder ficharlo en Colo Colo, ya que lo considera determinante en el sector de la cancha en el que se desempeña.

“Yo lo quiero para jugar fútbol, si quiero un hincha, voy a la poblaciones y busco a un hincha, pero yo veo a los jugadores”, cerró.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile y Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno?

‘Azules’ y ‘Albos’ se verán las caras este sábado 10 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nacional y podrás seguir este encuentro EN VIVO por Bolavip Chile.