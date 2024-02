"Me parece una...": la furiosa reacción de un ex Universidad de Chile tras la suspensión del partido de la U ante Cobresal

La suspensión del encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal por la primera fecha del Campeonato Nacional no ha pasado desapercibida, pues varios hinchas y ex jugadores azules han salido a criticar dicha decisión.

¿El por qué se tomó esta resolución?. Y es que según la Delegación Presidencial, no había el contingente policial suficiente para el desarrollo del duelo que se jugaría este domingo 18 de febrero, desde las 18:00 horas.

Fue por este motivo que las autoridades del club se unieron para lanzarle dardos a las autoridades a través de una conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul (CDA), donde participaron Michael Clark, Cecilia Pérez, José Ramón Correa, Marcelo Díaz y todo el plantel del Romántico Viajero.

JUAN GONZÁLEZ SE PONE DEL LADO DEL HINCHA DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Uno que se unió a las palabras de los dirigentes del Bulla fue Juan González, ex zaguero campeón con la U, quien a través de Bolavip Chile hizo su respectivo descargo.

“Es una lástima, es una pena enorme saber que las decisiones se toman dos días faltando el partido. Me parece una falta de respeto de quién toma las decisiones finales para informar con tan poca anticipación…Me parece una falta de respeto para la U y sus hinchas”, partió diciendo.

Agregando que “se toman decisiones entre cuatro paredes y finalmente los actores principales de este partido no se les considera, una opinión que es fundamental, no se le reconoce el trabajo del inicio de los entrenamientos, entonces se mira muy por encima del hombro una situación que es lamentable que perjudica a la U”.

“Esto no va a parar si no se para la forma y los modos de controlar el ingreso de estadio. No se va a parar la próxima semana, esto es un tema país”, cerró el ex futbolista que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2010 con la U.

¿Cuándo es el próximo partido de la U por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile esperará tener su estreno dentro del Campeonato Nacional 2024 en la segunda fecha del torneo, en la que los ‘Azules’ reciben a Audax Italiano en el Estadio Nacional el día sábado 24 de febrero a partir de las 20:30 horas.