Universidad de Chile que vive hoy complejos momentos en la segunda parte de la temporada 2023, parece que ya comienza sentir lo que será el próximo año, en la que un ex jugador de la U podría retornar al ‘Romántico Viajero’.

Se trata del defensor nacional, Igor Lichvnosky, quien en conversación con el programa ‘La Junta News’ en Youtube reconoció acercamientos con la Universidad de Chile pensando en la próxima temporada.

“Ya hablé con la U, eso ya es cierto”, partió esgrimiendo el hoy defensor de Tigres México.

Siguiendo en esa línea, el central chileno explicó como se ha ido gestando este acercamiento con los ‘Azules’, en la que recalca que desde hace un tiempo ya ha estado abierto para pegar la vuelta a Chile.

Lichnovsky podría retornar a la Universidad de Chile | Foto: Photosport

“A veces la gente te dice ‘oye Igor, no te olvides de la U’ yo sé que todos los futbolistas, al final cuando uno lo siente, cuando no tienes intereses económicos, cuando tienes otra forma de ver la vida, yo le digo a la gente ‘ustedes creen que yo no he estado hablando o yo no he querido (volver)”, explicó.

Finalmente, Lichnovsky dejó en la mesa el deseo de volver a la Universidad de Chile, en la que reafirmó conversaciones con la U y en la que espera que en caso de retornar, poder reencontrarse con algún otro viejo compañero.

“Es más si me llegó a ir solo, me gustaría que fueran otros compas o amigos. Me gusta hacer las cosas bien hechas, están pasando cosas como dicen por ahí, es cierto que ya conversamos”, cerró.