El mercado de pases en el fútbol chileno se mantiene activo pensando en lo que es la temporada 2026, en donde los equipos buscan reforzarse de la mejor forma antes del inicio del torneo.

Uno de los equipos que busca reforzarse para esta temporada es O’Higgins de Rancagua, el equipo de Lucas Bovaglio se prepara para lo que será la competencia nacional e internacional.

Ante esto, el conjunto ‘Celeste’ estaría muy cerca de concretar un nuevo fichaje para este 2026 y que trataría de un jugador con pasos en el fútbol chileno y que en en un anterior mercado, estuvo muy cerca de la Universidad de Chile.

Se trata del atacante uruguayo, Thiago Vecino quien tendría todo encaminado para transformarse en el nuevo refuerzo de O’Higgins de Rancagua para este 2026, según informó el medio ‘Locos x el Capo’ en su cuenta de ‘X’.

Vecino sería nuevo refuerzo de O’Higgins | Foto: Photosport

“O’Higgins tiene nueve. Tras una larga espera, llegan los goles a Rancagua. Thiago Vecino, delantero uruguayo de 26 años y 1.84 mts de estatura, es el nuevo refuerzo del Capo de Provincia para la temporada 2026. ¡Bienvenido y mucho éxito junto al Capo!!”, declaró.

Se espera que en las próximas horas el conjunto de O’Higgins de Rancagua pueda oficializar la llegada de Thiago Vecino para este 2026, en la que incluso se rumorea que podría ser presentado hoy en la ‘Noche Celeste’.

En Síntesis