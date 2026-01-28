Universidad de Chile no ha terminado su participación en el mercado de fichajes. A pesar de ya haber cerrado cuatro incorporaciones y tener listo el arribo de Marcelo Morales, la escuadra azul puede sumar un jugador más.

¿De quién se trata? En los últimos días, trascendió que el conjunto laico tiene en carpeta a Nicolás Fernández (Club Atlético Progreso) para reforzar el mediocampo, por lo que las grúas internacionales activaron su maquinaria.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el elenco estudiantil recibió una propuesta en este período: le ofrecieron una alternativa al volante uruguayo anteriormente mencionado. Su nombre es Gastón Pereiro.

El mediapunta (también charrúa) de 30 años no tiene equipo tras su paso por SSC Bari de la Serie B de Italia. Dejó tal institución en enero y busca un nuevo rumbo para su carrera. Ha sido seleccionado adulto de su patria.

En su currículum, la figura en cuestión registra estadías en Nacional de Montevideo, PSD Eindhoven, Cagliari, Ternana y Genoa. Tiene títulos de Primera División en Uruguay y Países Bajos.

Gastón Pereiro fue ofrecido a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Los cupos extranjeros de Universidad de Chile

Cabe consignar que si bien el cuadro universitario tiene seis futbolistas internacionales en su plantel de honor, hay un importante detalle que le permitiría integrar otra pieza foránea.

Debido a que está inscrito desde 2024 en las series inferiores azules, Bianneider Tamayo no utiliza cupo en planilla (pueden haber seis citados, pero solo cinco en cancha). Una oportunidad para Universidad de Chile.

En resumen: