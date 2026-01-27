Este martes por la noche aterrizó en Santiago el quinto refuerzo de Universidad de Chile para esta temporada 2026, tratándose del lateral izquierdo Marcelo Morales, a quien repatria la U desde el New York Red Bulls.

El jugador de 22 años tuvo un viaje de más de 24 horas desde Estados Unidos, con una extensa escala en Argentina. Pese a todo, en su arribo a Santiago atendió a los medios que lo estaban esperando y declaró su felicidad por volver a casa.

“Feliz de volver al club que me vio crecer, ahora falta afinar los últimos detalles, los exámenes y feliz”, comenzó diciendo ante las primeras consultas.

Respecto al objetivo que se pone para esta temporada, Chelo Morales no dudó en responder que es ser campeón del torneo nacional.

“Obviamente que salir campeón, que es lo que la U siempre aspira todos los años. Así que vamos a eso”, indicó el futbolista.

Tal como lo dijo el propio Morales, ahora restan la revisión médica para luego ser presentado en el cuadro laico, desde donde se fue a inicios de 2025 para dar el gran salto al extranjero. Pero en su primera campaña en la MLS (Major League Soccer) le costó la adaptación y no pudo acomodarse al equipo neoyorquino.

Cabe recordar que los otros refuerzos de la U son el volante paraguayo Lucas Romero, el ídolo azul Eduardo Vargas, el delantero uruguayo Octavio Rivero y el goleador argentino Juan Martín Lucero.

En síntesis