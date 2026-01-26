Universidad de Chile no se retira del mercado de fichajes. En este período, el cuadro azul anunció cuatro incorporaciones, aseguró a Marcelo Morales y puede arribar un nombre más.

¿De quién se trata? Ha sido vinculado al conjunto estudiantil en las últimas semanas, lo que lo tiene con las emociones a mil revoluciones. Ese es el caso de Nicolás Fernández.

En conversación con Carve Deportiva, el mediocampista uruguayo de 22 años liberó toda su alegría por estar en el radar de Universidad de Chile. Ya se confirmó: la cúpula laica preguntó por él.

“Hay muchos rumores sobre la U y de Liverpool. Ayer antes del partido surgió una publicación (sobre Universidad de Chile). La verdad es que fue una locura. Lo que tenga que pasar, que pase“, comenzó señalando.

“Una locura en todos lados, hasta en WhatsApp me llegan mensajes. Hay que tomarlo con tranquilidad, aunque es difícil, porque es un cuadro muy importante”, agregó.

Nicolás Fernández está en la mira de Universidad de Chile. (Foto: Progreso)

¿Jugará en Universidad de Chile?

Finalmente, consultado sobre su futuro, dejó el próximo paso de su carrera en manos del destino. Sabe que haciendo las cosas bien dará el salto a un grande de Sudamérica.

“Nunca me esperé que tanta gente me hable como los hinchas de ellos. Estoy esperando a ver qué sucede, tampoco quiero volverme loco“, finalizó el seleccionado charrúa.

En resumen: