Universidad de Chile cerró su participación en el Campeonato Nacional 2024 en el segundo lugar por detrás de Colo Colo, situación que generó una sensación de tristeza entre los hinchas azules.

Ahora, el Romántico Viajero deberá dar vuelta la página enfocarse en lo que será la final de la Copa Chile, torneo donde están a la espera de su rival, el que saldrá entre Ñublense y Magallanes.

Por mientras, la dirigencia del Chuncho ya empieza a planificar lo que será el mercado de pases para afrontar la temporada 2025, donde el cuadro estudiantil deberá competir en tres frentes: fase de grupos de la Copa Libertadores, Copa Chile y Torneo Nacional 2025.

Manuel Mayo comienza a analizar nombres para la temporada 2025 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Jorge Coke Hevia y los puestos que quiere reforzar la Universidad de Chile

El periodista Jorge Coke Hevia en conversación con Bolavip Chile detalló cómo están proyectando en Azul Azul este nuevo periodo de fichajes y reveló los puestos a reforzar.

“La información que tengo es que la U no es que esté corta, pero no le sobra la plata. Por eso la opción de Vargas se ha ido desinflando, porque además ellos no le ven un 9 neto y la U se quiere gastar la plata en un 9”, informó el conductor de Pauta de Juego.

Agregando que “la platita va por el 9, va por el 9 porque además es que la U con un centrodelantero de categoría podría haber hecho algo más en el torneo”.

Por último, el profesional de las comunicaciones resaltó que “yo sé que están buscando alguien por la derecha y ahí aparece el nombre de Nico Fernández, que está libre e interesa mucho. También buscan alguien en la izquierda por Marcelo Morales y un volante mixto y el que suena es Pablo Galdames”.

¿Cuándo se define al otro finalista de Copa Chile?

El duelo de ida de semifinales entre Ñublense y Magallanes se jugará el miércoles 13 de noviembre a las 20:30 horas en Chillán. En tanto, la vuelta está pactada para el domingo 17 de noviembre, desde las 18:00 horas, en San Bernardo.