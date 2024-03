Universidad de Chile recibió el visto bueno para jugar contra O’Higgins en el Estadio Nacional, lo que dejó contento a los dirigentes. Sin embargo, la cúpula de los azules aún tiene cierto recelo por los aforos que ha tenido durante el Campeonato Nacional. Por ello, su presidente Michael Clark, le envió un duro dardo a las autoridades.

En conversación con los medios presentes en el partido entre la U y Chimbarongo, el timonel de Azul Azul expresó su disconformidad. En primera instancia, se quejó porque la Delegación Presidencial no exigió el Registro Nacional de Hinchas para el duelo contra O’Higgins. Elló dejó perplejo al directivo.

“Será con 35 mil personas. No hace mención al Registro Nacional de Hinchas, lo que no deja de llamar la atención. No hay ninguna mención, no es obligatorio ni voluntario. Es un partido clase A, que es donde entendíamos que debía ser obligatorio para todos”, comenzó indicando.

“Llama la atención que con mucha rápidez se diga que para todo los partidos clase A se va a tener que usar y luego es voluntario. Después no se hace mención. Son cosas que hay que ir mejorando y llamo a las autoridades a anteponer eso”, agregó.

El presidente de Universidad de Chile le envió un duro mensaje a las autoridades.

Aforo total para Universidad de Chile

Finalmente, el presidente de Universidad de Chile se refirió a la posibilidad de jugar con estadio lleno ante Unión Española. Según indicó Michael Clark, en el club quieren tener aforo total para el compromiso por la séptima fecha a jugarse en el Estadio Nacional.

“Ya tuvimos que dar una prueba y vamos a dar una segunda. Si las pasamos no hay un motivo para no jugar con estadio lleno. Espero que para llegar a 50 mil personas no esperemos al Lollapalooza. La gente se ha portado bien”, sentenció.

¿Cuándo juega la U?

El próximo partido de la U será contra O’Higgins. El compromiso se disputará el sábado 16 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Nacional.