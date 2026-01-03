Pese a que Universidad de Chile y Huachipato no han vendido a ninguna de sus figuras, el mercado de pases internacional les dejará a ambos clubes chilenos importantes cifras en sus arcas gracias a dos inesperados movimientos: la venta de Valentín Castellanos a la Premier League y el fichaje de Felipe Loyola al Santos de Brasil.

En el caso del delantero argentino, quién llegó a la U en su proceso formativo cuando apenas tenía 16 años, el elenco inglés del West Ham desembolsará cerca de 30 millones de euros para quedarse con su carta desde la Lazio. Sin embargo, para la U el ingreso será mínimo: apenas 300 mil dólares, correspondientes al mecanismo de solidaridad de la FIFA, ya que los azules solo participaron en la etapa formativa del jugador.

Valentín Castellanos en su paso por la U. de Chile (Archivo)

Muy distinta es la realidad de Huachipato con Felipe Loyola. El mediocampista chileno fue transferido desde Independiente a Santos, operación que dejará a los acereros un total de 4,5 millones de dólares. Esto se explica porque el club de Talcahuano mantenía el 50% de los derechos del futbolista, incluso después de su cesión al conjunto argentino, lo que les permitió capitalizar de manera directa su venta al fútbol brasileño.

Pero en Talcahuano no son los únicos que festejan con la venta de Loyola. Pues en Colo Colo también sacan pequeñas cuentas alegres: el Cacique recibirá 180 mil dólares por haber formado al futbolista, quien bajo la gerencia técnica de Marcelo Espina lo dejó ir tempranamente.

La comparación es elocuente: mientras la U recibe una cifra simbólica por un traspaso millonario en Europa, Huachipato logra uno de los ingresos más altos de su historia gracias a la retención de porcentajes y valorización de activos deportivos.

Felipe Loyola y su recordado paso por Huachipato antes de partir al extranjero (Photosport).

